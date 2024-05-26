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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Роналдиньо, Бебето и Кафу объединились для помощи пострадавшим в наводнении

26 Мая 2024 • 03:43 Комментировать

Крупные наводнения нанесли большой ущерб в некоторых штатах Бразилии, и сейчас вся страна пытается помочь пострадавшим. Свою лепту готовы внести и чемпионы мира от Бразилии - Роналдиньо, Бебето и Кафу.

Они объединились для участия в благотворительном матче, который пройдёт уже сегодня, в воскресенье, уточняет Record. Встреча состоится на легендарной арене «Маракана», помимо суперзвёзд футбола, в ней примут участие и другие известные в стране личности, в частности, артисты.

Напомним, что из-за наводнений более 240 человек числятся либо мёртвыми, либо на данный момент пропавшими без вести, что чаще всего также означает «мёртвыми».


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