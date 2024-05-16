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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Милитао обменялся подругами с другим бразильским игроком

16 Мая 2024 • 04:20 Комментировать

Бразильская пресса обожает амурные истории - и сейчас в этой стране обсуждают именно такую ситуацию, которая затрагивает не кого-нибудь, а игрока самого мадридского «Реала», Эдера Милитао. Дело в том, что он ушёл из семьи - но ушёл не просто так, а сошёлся с бывшей подругой бразильского футболиста Лео Перейры, сообщает TyCsports.

Но и Перейра оказался не лыком шит - он, воспользовавшись ситуацией, что называется, «замутил» с супругой Милитао - Каролиной Лима. Свежеобразованные пары словно стремятся сделать друг другу больнее и потому вовсю вываливают всё новые фотографии, через которые пытаются показать, как они счастливы с новыми «половинками».

Ну а бразильской прессе кушать не давай - ей хватает таких историй сполна. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эдер Милитао
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