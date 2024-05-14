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Чемпионат Бразилии. Серия А

​В Бразилии тренера уволили в перерыве матча - но сменивший его доктор выиграл игру

14 Мая 2024 • 03:59 Комментировать

Курьёзный случай произошёл в третьей по силе лиге бразильского футбола. Суиса Эстевана, тренера «Бразилиенсе», уволили прямо по ходу матча с «Реал Бразилия». Причина конфликта с высшим руководством клуба не сообщается. Но интересно то, что команду на оставшийся тайм возглавил её медик Жорже Боливар. И он умудрился привести клуб к победе со счётом 2:1.

- «Бразилиенсе» хочет уведомить общественность о том, что главный тренер клуба Паулу Роберту Сантос, под влиянием критики со стороны президента клуба, а также слабой игры команды, уволился с немедленным эффектом и совместно с другими представителями штаба, - прокомментировала события пресс-служба клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Бразилиенсе
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