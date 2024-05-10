​Бывший игрок ЦСКА арестован в Бразилии

Проблемы для Жо, бывшего нападающего московского ЦСКА и сборной Бразилии. Его арестовали прямо перед началом матча, в котором он должен был сыграть в рамках второй бразильской лиги.

Как оказалось, причина банальна для Бразилии - невыплата алиментов. Проблема столь актуальна, что с некоторых пор в стране решили ужесточить законы, в результате чего такие ситуации становятся всё более и более частыми, уточняет издание Record.

Жо вывели прямо из автобуса, на котором он вместе с командой прибыл на матч. Приглашённый адвокат не смог помочь избежать ареста.

А его нынешний клуб «Амазонас» в итоге проиграл со счётом 0:3.