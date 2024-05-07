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Чемпионат Бразилии. Серия А

Неймар помог пострадавшим от наводнения и предоставил личный вертолёт

07 Мая 2024 • 19:10 Комментировать

Бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул серьёзно пострадал от наводнения. На помощь пришёл звёздный нападающий Неймар, который с прошлого лета является игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». Как сообщает Futmais, футболист отправил 2 тонны провизии населению региона. Кроме того, Неймар предоставил свой личный вертолёт для помощи при проведении спасательных операций.

Отметим, что 32-летний Неймар не появлялся на футбольном поле с октября. Звёздный форвард продолжает восстановление после серьёзной травмы колена.

Неймар известен главным образом по выступлениям в Европе за «Барселону» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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19:10 · Бразилия
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