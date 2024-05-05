Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Коринтианс» выступил против расизма - новая футбола полностью чёрная

05 Мая 2024 • 02:57 Комментировать

Бразильский «Коринтианс» решил посвятить новый сезон в бразильском футболе борьбе с расизмом. А посему представил новые футболки чёрного цвета, в которых игрокам предстоит провести следующий матч в чемпионате против «Форталезы».

Как показывают последние исследования в бразильском футболе, более 40 процентов игроков испытывали на себе проявление расизма - так что проблема эта для местных игроков имеет фундаментальный характер.

Но важно и то, что к кампании подключилась компания Nike - именно она является техническим партнёром «Коринтианса», и изготовит новые антирасистские футболки для игроков клуба.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Флуминенсе Флуминенсе
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
2
2
Видео
Окончен
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Фламенго Фламенго
1
1
Видео
25 мин
Коринтианс Коринтианс
Форталеза Сеара Форталеза Сеара
0
0
2.03 3.20 3.80
Видео
05.05.24 в 22:00
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама Васко да Гама
1.80 3.60 4.20
Видео
05.05.24 в 22:00
Витория Витория
Сан-Паулу Сан-Паулу
Видео
06.05.24 в 00:30
Куяба Куяба
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
4.00 3.40 1.91
Видео
06.05.24 в 00:30
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя Байя
1.80 3.50 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
02:57 · Бразилия
​«Коринтианс» выступил против расизма - новая футбола полностью чёрная
00:59 · Бразилия
Диего Коста спасает людей от наводнения
04 Мая
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потеряет важного защитника
03 Мая
18:13 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда готовы выложить 60 миллионов евро за бразильского таланта слухи
02 Мая
06:50 · Бразилия
​Кеннеди снова начудил - «Флуминенсе» был вынужден снова дисквалифицировать своего лидера
01 Мая
18:38 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва получил предложение от бывшего клуба
30 Апреля
23:53 · Бразилия
Статую Дани Алвеса уберут из его родного квартала
22:53 · Испания. Сегунда
​Роналдо избавляется от «Крузейро» и «Вальядолида»
04:18 · Бразилия
​Побил Месси, а теперь продаёт свой приз ради видеоигр - бразильский игрок сделал шокирующее признание
29 Апреля
03:43 · Турция
Арда Туран позвал Диего Косту в свою команду
03:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за «нового Роналдиньо» 2 слухи
27 Апреля
03:49 · Италия. Серия А
Алексис Санчес покинет «Интер» – четыре клуба готовы пригласить игрока
20 Апреля
16:35 · Испания. Ла Лига
Будущий игрок «Реала» имеет контракт с девушкой – раскрыты причудливые пункты
19 Апреля
05:42 · Италия. Серия А
​«Оттачивал дриблинг, обводя собак» - Кафу рассказал, как Роналдиньо стал лучшим 1
18 Апреля
21:09 · Бразилия
«Саун-Паулу» хочет, чтобы клуб возглавил Бенитес
Все новости
Рекомендуем