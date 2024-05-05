​«Коринтианс» выступил против расизма - новая футбола полностью чёрная

Бразильский «Коринтианс» решил посвятить новый сезон в бразильском футболе борьбе с расизмом. А посему представил новые футболки чёрного цвета, в которых игрокам предстоит провести следующий матч в чемпионате против «Форталезы».

Как показывают последние исследования в бразильском футболе, более 40 процентов игроков испытывали на себе проявление расизма - так что проблема эта для местных игроков имеет фундаментальный характер.

Но важно и то, что к кампании подключилась компания Nike - именно она является техническим партнёром «Коринтианса», и изготовит новые антирасистские футболки для игроков клуба.