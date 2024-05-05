Диего Коста спасает людей от наводнения

Бывший нападающий лондонского «Челси» и мадридского «Атлетико», Диего Коста, сейчас выступает в родной Бразилии за «Гремио». На юге этой огромной страны случилась беда - наводнения. И Диего Коста показал, что у него большое сердце - загрузив в свой джип водный мотоцикл, он отправился в спасательную миссию на свой страх и риск.

Поддержать его вызвались ещё четверо друзей. Им удалось помочь нескольким десяткам семей, сердечно благодаривших Диего за отзывчивость и его благородные намерения.

Последним европейским клубом Косты был в сезоне 2022/2023 английский «Вулверхэмптон».