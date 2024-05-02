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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Кеннеди снова начудил - «Флуминенсе» был вынужден снова дисквалифицировать своего лидера

02 Мая 2024 • 06:50 Комментировать

21-летний нападающий «Флуминенсе» с очень интересной и громкой фамилией и именем, Джон Кеннеди, снова дисквалифицирован. Но не бразильской федерацией футбола, а своим собственным клубом.

Причём к репрессиям руководство «Флуминенсе» вынуждено прибегать уже во второй раз за эту весну. Несколькими неделями ранее его уже отстраняли после того, как стало известно, что Кеннеди устроил вечеринку с большим количеством девиц лёгкого поведения.

В этот же раз он прилично опоздал на тренировку - и, несмотря на все его чудесные дела с мячом, делать дисциплинарных послаблений для него никто не стал. Тем более, что начал «Флуминенсе» сезон ни шатко ни валко - четыре очка в первых четырёх матчах.


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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Джон Кеннеди
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