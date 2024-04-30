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Статую Дани Алвеса уберут из его родного квартала

30 Апреля 2024 • 23:53 Комментировать

Незаконные похождения Дани Алвеса не только испортили ему жизнь, но и приводят к тому, что от него отворачиваются люди. В том числе и те, которые ранее его боготворили - например, земляки.

В его родном Жуазейро штата Байа будет демонтирована статуя, установленная одному из самых титулованных игроков мира ранее. За последние пятнадцать месяцев она дважды подвергалась нападениям вандалов, и теперь местные власти приняли решение вообще убрать статую от греха подальше. Это постановление надлежит выполнить в течение тридцати дней.

Свою лепту в «деалвесизацию» внёс и сам клуб «Байа», который исключил Алвеса из числа почётных игроков клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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