Статую Дани Алвеса уберут из его родного квартала

Незаконные похождения Дани Алвеса не только испортили ему жизнь, но и приводят к тому, что от него отворачиваются люди. В том числе и те, которые ранее его боготворили - например, земляки.

В его родном Жуазейро штата Байа будет демонтирована статуя, установленная одному из самых титулованных игроков мира ранее. За последние пятнадцать месяцев она дважды подвергалась нападениям вандалов, и теперь местные власти приняли решение вообще убрать статую от греха подальше. Это постановление надлежит выполнить в течение тридцати дней.

Свою лепту в «деалвесизацию» внёс и сам клуб «Байа», который исключил Алвеса из числа почётных игроков клуба.