Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Побил Месси, а теперь продаёт свой приз ради видеоигр - бразильский игрок сделал шокирующее признание

30 Апреля 2024 • 04:18 Комментировать

В 2015 году бразильский футболист Вендель Лира обыграл самого Лионеля Месси, выиграв премию имени Ференца Пушкаша - он забил лучший гол года, запись которого можно увидеть ниже. Это случилось в игре четвёртой по силе лиги бразильского футбола, но это не имело значения при выборе победителя - им стал именно Лира. Гол Месси в ворота «Атлетика» из Бильбао в финале Кубка Короля того года остался только вторым.

Но сейчас, спустя девять лет после своей удачи, Лира признался - премия ему ни к чему и он вообще продал бы её за 500 тысяч бразильских риалов, чтобы вложиться в индустрию создания видеоигр, большим поклонником которых он является.

- Это приз, который Месси уже, скорее всего, не получит. Моё имя вписано в историю, но если мне поступит предложение получить за приз 500 тысяч риалов, то я приму их и инвестирую в свой институт видеоигр в Гойянии, - цитирует слова бывшего игрока Cartolouco.

Купит ли Месси себе недостающий приз за 500 тысяч риалов - вопрос интересный...

 


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Вендель Лира
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Бернарду Силва высказался о «Реале» «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико»
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сан-Паулу Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
0
0
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
04:18 · Бразилия
​Побил Месси, а теперь продаёт свой приз ради видеоигр - бразильский игрок сделал шокирующее признание
29 Апреля
03:43 · Турция
Арда Туран позвал Диего Косту в свою команду
03:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за «нового Роналдиньо» 2 слухи
27 Апреля
03:49 · Италия. Серия А
Алексис Санчес покинет «Интер» – четыре клуба готовы пригласить игрока
20 Апреля
16:35 · Испания. Ла Лига
Будущий игрок «Реала» имеет контракт с девушкой – раскрыты причудливые пункты
19 Апреля
05:42 · Италия. Серия А
​«Оттачивал дриблинг, обводя собак» - Кафу рассказал, как Роналдиньо стал лучшим 1
18 Апреля
21:09 · Бразилия
«Саун-Паулу» хочет, чтобы клуб возглавил Бенитес
01:03 · Бразилия
«Сантос» уволил главного тренера женской команды за «харассмент»
17 Апреля
14:45 · Бразилия
Легендарный бразильский нападающий Ромарио возобновил карьеру
15 Апреля
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 60 млн евро за «маленького Месси»
11 Апреля
16:57 · Бразилия
Неймар выиграл суд – штраф в 3 миллиона евро отменён
11:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора: «Вариант с Россией возможен»
10 Апреля
11:44 · Испания. Ла Лига
Хамес может вернуться в Испанию - есть два варианта
09 Апреля
21:33 · Бразилия
Неймар может купить родной «Сантос» слухи
15:25 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может купить нападающего «Ботафого» Урсо слухи
Все новости
Рекомендуем