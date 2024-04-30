​Побил Месси, а теперь продаёт свой приз ради видеоигр - бразильский игрок сделал шокирующее признание

В 2015 году бразильский футболист Вендель Лира обыграл самого Лионеля Месси, выиграв премию имени Ференца Пушкаша - он забил лучший гол года, запись которого можно увидеть ниже. Это случилось в игре четвёртой по силе лиги бразильского футбола, но это не имело значения при выборе победителя - им стал именно Лира. Гол Месси в ворота «Атлетика» из Бильбао в финале Кубка Короля того года остался только вторым.

Но сейчас, спустя девять лет после своей удачи, Лира признался - премия ему ни к чему и он вообще продал бы её за 500 тысяч бразильских риалов, чтобы вложиться в индустрию создания видеоигр, большим поклонником которых он является.

- Это приз, который Месси уже, скорее всего, не получит. Моё имя вписано в историю, но если мне поступит предложение получить за приз 500 тысяч риалов, то я приму их и инвестирую в свой институт видеоигр в Гойянии, - цитирует слова бывшего игрока Cartolouco.

Купит ли Месси себе недостающий приз за 500 тысяч риалов - вопрос интересный...