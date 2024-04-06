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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Сан-Паулу» подаст в суд на владельца «Ботафого» и «Лиона»

06 Апреля 2024 • 04:01 Комментировать

Американский бизнесмен Джон Текстор уже успел обзавестись не только несколькими клубами, среди которых бразильский «Ботафого» и французский «Лион», но и не очень хорошей репутацией. Текстор не смог вынести того, что «Ботафого» завершил прошлый сезон бразильского чемпионата только на пятом месте и решил обвинить всех и вся вокруг в коррупции - дескать, не получилось только по этой причине.

Подобная оценка положения вещей очень не понравилась  руководству другого клуба, «Сан-Паулу». И теперь оно собирается подать на Текстора в суд. Но такие парни, как он, чувствуют себя там как дома.


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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Джон Текстор
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