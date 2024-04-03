Отец Неймара отреагировал на информацию о возвращении звезды в «Сантос»

В прессе появилась информация о том, что Неймар сообщил игрокам «Сантоса» о том, что через год с лишним он вернётся в клуб. Комментарий на этот счёт дал отец звёздного бразильского футболиста.

«Мечта очень важна. Но я думаю, что нам нужно быть спокойными по этому поводу. У Неймара ещё есть время за пределами Бразилии, в основном в Саудовской Аравии. В какой-то момент это [возвращение в «Сантос»] произойдёт. Но мы должны быть спокойны. Сейчас мы думаем лишь о восстановлении Неймара после травмы.

Все знают, как мы любим «Сантос». Именно здесь началась карьера моего сына», - сказал Неймар-старший TNT Sports.

Как известно, прошлым летом Неймар пополнил состав «Аль-Хиляля».

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