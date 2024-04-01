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Чемпионат Бразилии. Серия А

Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси

01 Апреля 2024 • 15:05 Комментировать

Звёздный Неймар накануне посетил матч между «Сантосом» и «Палмейрасом». Бразилец побывал в раздевалке, где сообщил игрокам и сотрудникам «Сантоса», что он вернётся в клуб в середине 2025 года, когда истечёт срок его действующего контракта с «Аль-Хилялем». Об этом информирует UOL. 

Таким образом, Неймар не отправится к Лионелю Месси в «Интер Майами», хотя такие слухи в прессе проскакивали. Сообщалось и о возможном возвращении бразильца в «Барселону». Впрочем, Неймар решил возвращаться в родной «Сантос».

Отметим, что за «Аль-Хиляль» в этом сезоне Неймар провёл только пять матчей. Бразилец сейчас восстанавливается после серьёзной травмы колена.

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Неймар не вернётся в «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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