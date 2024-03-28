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Чемпионат Бразилии. Серия А

Эндрик снова подорожал

28 Марта 2024 • 20:27 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
...
Новоризонтино
1 1.32 X 4.70 2 9.50
Через 6 ч. 7 мин.

Форвард «Палмейраса» Эндрик, который предстоящим летом присоединится к мадридскому «Реалу», подорожал в цене.

Согласно сведениям портала Transfermarkt,  новая стоимость 17-летнего вундеркинда составляет 55 миллионов евро. Напомним, прежняя цена игрока — 45 миллионов евро.

Стоит сказать, что Эндрик продолжает с большим отрывом оставаться самым дорогим футболистом бразильской Серии А.

В 2024 году Эндрик сыграл в шести встречах с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет один ассист.

Ближайший матч «Палмейраса» против «Новуризонтино» пройдет 29 марта. Начало встречи запланировано на 03:35 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Эндрик

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ПАЛМЕЙРАС САН-ПАУЛУ НОВОРИЗОНТИНО
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