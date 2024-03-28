Эндрик снова подорожал

Форвард «Палмейраса» Эндрик, который предстоящим летом присоединится к мадридскому «Реалу», подорожал в цене.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, новая стоимость 17-летнего вундеркинда составляет 55 миллионов евро. Напомним, прежняя цена игрока — 45 миллионов евро.

Стоит сказать, что Эндрик продолжает с большим отрывом оставаться самым дорогим футболистом бразильской Серии А.

В 2024 году Эндрик сыграл в шести встречах с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет один ассист.

Ближайший матч «Палмейраса» против «Новуризонтино» пройдет 29 марта. Начало встречи запланировано на 03:35 по мск.