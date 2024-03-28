Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Мело: «Моей дочери 15, и, если бы Алвес или Робиньо надругались над ней, то...»

28 Марта 2024 • 07:50 Комментировать (1)

Эпатажный бразильский футболист Фелипе Мело выразил согласие с наказанием для Дани Алвеса и бывшего игрока «Милана» Робиньо, который также был осужден за изнасилование, совершенное еще в 2013 году. По словам Мело, он, как отец 15-летней дочери, не может не поддерживать подобные решения:

- Моей дочери пятнадцать лет, и, если бы Алвес или Робиньо надругались бы над ней, то я сейчас не общался бы с вами, а был бы в другом месте. Женщин надо уважать, - заявил Мело в интервью телеканалу Glovo.

Напомним, что сам Мело, выступающий за «Флуминенсе», имеет достаточно красноречивое прозвище «Питбуль».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Робиньо Дани Алвес Фелипе Мело ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Вайнах 06
28 Марта 2024 в 08:14
А ты воспитай скромную девушку, а не шл…ху-тусовщицу, тогда никто и не надругается.
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Эндрик выбрал номер в «Реале» Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина ЦСКА определился с новым главным тренером Рыбин: «Игроки «Спартака» прямо лезут на ворота» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
07:50 · Бразилия
Мело: «Моей дочери 15, и, если бы Алвес или Робиньо надругались над ней, то...» 1
06:16 · Англия. Премьер-лига
​Ришарлисон: «После чемпионата мира я впал в глубокую депрессию»
27 Марта
22:06 · Испания. Ла Лига
В «Реале» считают, что Эндрик сможет сходу побороться за место в основе
18:29 · Россия. Премьер-лига
Митай назвал своего футбольного кумира – он играет за «Флуминенсе»
02:40 · Испания. Ла Лига
Перес поговорил с Эндриком после матча сборных Испании и Бразилии
00:55 · Испания. Ла Лига
17-летний Эндрик забил два гола в четырёх матчах за сборную Бразилии
26 Марта
10:08 · Испания. Ла Лига
Эндрик высказал мнение о Роналду
10:03 · Испания. Ла Лига
Эндрик выбрал номер в «Реале»
03:22 · Бразилия
​Видаль вернулся в Чили, оставив разгромленной предоставленную клубом квартиру 1
25 Марта
23:42 · Италия. Серия А
Экс-форвард «Интера» Барбоза дисквалифицирован на два года
12:33 · Бразилия
Неймар лишь девятый: назван лучший бразильский нападающий в истории
24 Марта
19:10 · Бразилия
Экс-игрок «Барселоны» принял «Атлетико Минейро» после отставки Сколари официально
16:45 · Бразилия
Бывший тренер «Барселоны» может стать новым наставником бразильского «Ботафого» слухи
13:29 · Бразилия
Пеле, Роналдо или Роналдиньо: назван лучший бразилец в истории футбола
00:07 · Испания. Ла Лига
Эндрик – четвёртый самый молодой автор гола в истории сборной Бразилии
Все новости
Рекомендуем