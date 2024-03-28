Мело: «Моей дочери 15, и, если бы Алвес или Робиньо надругались над ней, то...»

Эпатажный бразильский футболист Фелипе Мело выразил согласие с наказанием для Дани Алвеса и бывшего игрока «Милана» Робиньо, который также был осужден за изнасилование, совершенное еще в 2013 году. По словам Мело, он, как отец 15-летней дочери, не может не поддерживать подобные решения:

- Моей дочери пятнадцать лет, и, если бы Алвес или Робиньо надругались бы над ней, то я сейчас не общался бы с вами, а был бы в другом месте. Женщин надо уважать, - заявил Мело в интервью телеканалу Glovo.

Напомним, что сам Мело, выступающий за «Флуминенсе», имеет достаточно красноречивое прозвище «Питбуль».