​Видаль вернулся в Чили, оставив разгромленной предоставленную клубом квартиру

Артуро Видаль вернулся в Чили после выступлений во «Фламенго», и, как водится, не устает повторять всем, как же он счастлив у себя на родине.

Между тем совсем другие чувства испытывают хозяева квартиры, которую для Видаля снимал его бывший клуб в Бразилии. Когда они пришли принимать жилье, то были шокированы - футболист натурально разгромил его, испортив не только предметы интерьера, но даже мебель.

Теперь его пытаются призвать к совести - но если она так и не проснется, то призывы могут обрести юридическую форму. Как уточняет TyC Sports, ремонт жилища обошелся в более чем 230 тысяч бразильских реалов, что примерно 42 тысячи евро.