Несколько дней назад «Атлетико Минейро» объявил об отставке Луиса Фелипе Сколари с должности главного тренера. Новым наставником бразильской команды стал Габриэль Милито – 43-летний специалист подписал с «Атлетико Минейро» контракт, рассчитанный до конца 2025 календарного года. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Как футболист Габриэль Милито известен главным образом по выступлениям за «Сарагосу» и «Барселону» в Испании. Без тренерской работы Милито находился с конца лета после ухода из «Аргентинос Хуниорс». С этой командой Габриэль работал более двух лет.