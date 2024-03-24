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Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-игрок «Барселоны» принял «Атлетико Минейро» после отставки Сколари официально

24 Марта 2024 • 19:10 Комментировать

Несколько дней назад «Атлетико Минейро» объявил об отставке Луиса Фелипе Сколари с должности главного тренера. Новым наставником бразильской команды стал Габриэль Милито – 43-летний специалист подписал с «Атлетико Минейро» контракт, рассчитанный до конца 2025 календарного года. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Как футболист Габриэль Милито известен главным образом по выступлениям за «Сарагосу» и «Барселону» в Испании. Без тренерской работы Милито находился с конца лета после ухода из «Аргентинос Хуниорс». С этой командой Габриэль работал более двух лет.

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Габриэль Милито Луис Фелипе Сколари Атлетико Минейро ещё теги
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