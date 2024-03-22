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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Робиньо всё-таки «присядет» - но не сразу

22 Марта 2024 • 06:23 Комментировать

Мы уже сообщали о злоключениях бывшего игрока «Милана» Робиньо, который в 2013 году поучаствовал в изнасиловании, после чего успел бежать из Италии, считая, что так избежит наказания. Сейчас за него взялось уже бразильское правосудие, и даже бразильский президент высказался в том духе, что «вор должен сидеть в тюрьме» - в данном случае, разумеется, насильник.

На этой неделе Высшая судебная палата озвучила свой приговор, Робиньо придется провести заработанный в Италии тюремный срок в Бразилии. Но пока что решение не вступило в силу, потому что адвокаты игрока, конечно же, делают все от них зависящее, чтобы если не отменить, то хотя бы отложить исполнение наказания. И до этого Робиньо будет гулять на свободе.


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Евро-Футбол.Ру,
Робиньо
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