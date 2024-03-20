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Чемпионат Бразилии. Серия А

Сколари покинул бразильский клуб официально

20 Марта 2024 • 17:58 Комментировать

«Атлетико Минейро» объявил об отставке Луиса Фелипе Сколари с должности главного тренера. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. «Атлетико» поблагодарил 75-летнего специалиста за проделанную работу.

Луис Фелипе Сколари тренировал «Атлетико» с лета 2023 года. С тех пор команда провела 41 матч, в которых отпраздновала 19 побед при 10 ничьих и 12 поражениях.

Сколари известен по работе со многими командами, в частности с «Челси», сборной Бразилии и сборной Португалии. Теперь опытный специалист будет ждать новой возможности поработать, если не решит уйти на пенсию.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Фелипе Сколари Атлетико Минейро
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