«Атлетико Минейро» объявил об отставке Луиса Фелипе Сколари с должности главного тренера. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. «Атлетико» поблагодарил 75-летнего специалиста за проделанную работу.

Луис Фелипе Сколари тренировал «Атлетико» с лета 2023 года. С тех пор команда провела 41 матч, в которых отпраздновала 19 побед при 10 ничьих и 12 поражениях.

Сколари известен по работе со многими командами, в частности с «Челси», сборной Бразилии и сборной Португалии. Теперь опытный специалист будет ждать новой возможности поработать, если не решит уйти на пенсию.