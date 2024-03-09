​В Бразилии голкипера арестовали прямо на поле во время матча

Неожиданный эпизод случился во время одного из матчей низших лиг в чемпионате Бразилии, антигероем которого стал 24-летний вратарь одной из команд. Прямо во время игры к нему на поле подошли представители военной полиции, объявившие парню, что он арестован.

Все это случилось в местечке Мутум в 380 километрах от Белу-Оризонте. Как выяснилось, полиция уже давно следила за голкипером, оказавшимся злостным нарушителем - ему инкриминируют угрозы, наркотрафик и агрессивное поведение. Сразу после задержания горе-голкипера отправиили в ближайший «кпз-шник», уточняет Globoesporte.