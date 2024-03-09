Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​В Бразилии голкипера арестовали прямо на поле во время матча

09 Марта 2024 • 05:43 Комментировать

Неожиданный эпизод случился во время одного из матчей низших лиг в чемпионате Бразилии, антигероем которого стал 24-летний вратарь одной из команд. Прямо во время игры к нему на поле подошли представители военной полиции, объявившие парню, что он арестован.

Все это случилось в местечке Мутум в 380 километрах от Белу-Оризонте. Как выяснилось, полиция уже давно следила за голкипером, оказавшимся злостным нарушителем - ему инкриминируют угрозы, наркотрафик и агрессивное поведение. Сразу после задержания горе-голкипера отправиили в ближайший «кпз-шник», уточняет Globoesporte.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Клопп сделал важное заявление по Салаху Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны»
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Трактор» одолел «Салават Юлаев» и приблизился к победе в серии На Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
05:43 · Бразилия
​В Бразилии голкипера арестовали прямо на поле во время матча
04:56 · Бразилия
​Владелец «Ботафого» обвинил руководство бразильской федерации футбола в массовых подлогах
08 Марта
23:22 · Италия. Серия А
​Итальянское правосудие требует у Бразилии выдачи Робиньо
06 Марта
21:35 · Бразилия
Бывший форвард «Спартака» нашёл себе новый клуб в Бразилии
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл опорника в Бразилии слухи
05 Марта
23:26 · Германия. Бундеслига
Гримальдо назвал лучшего левого защитника последних лет
14:04 · Россия. Премьер-лига
Раскрыто будущее Кайо в «Краснодаре»
04 Марта
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может потерять бразильского легионера
01 Марта
05:17 · Бразилия
«Сантос» был вынужден извиняться за появление осуждённого Робиньо на его базе
27 Февраля
08:25 · Россия. Премьер-лига
Барриос назвал условие трансфера Хамеса в «Зенит»
26 Февраля
14:56 · Бразилия
Коутиньо рассказал, готов ли сыграть на следующем чемпионате мира
25 Февраля
15:23 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» Витория может возглавить «Ботафого»
24 Февраля
02:39 · Бразилия
На Сампаоли появился новый претендент
23 Февраля
23:03 · Бразилия
Бывший форвард «Зенита» Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал нападающего на замену Салаху
Все новости
Рекомендуем