На Сампаоли появился новый претендент

Рулевой Хорхе Сампаоли в скором времени может вернуться к работе.

В сентябре минувшего года аргентинский специалист был уволен из «Фламенго», в котором работал с апреля. По сведениям журналиста Руди Галетти, на 63-летнего тренера нацелился другой бразильский клуб – «Ботафого». Переговоры уже стартовали, в ближайшее время стороны проведут новые обсуждения.

До отъезда в Бразилию Хорхе Сампаоли возглавлял испанскую «Севилью» и французский «Марсель». Наставник также знаком с бразильским футболом по работе с «Сантосом» и «Атлетико Минейро».

«Ботафого» финишировал на пятой строчке в прошедшем розыгрыше бразильской Серии А.