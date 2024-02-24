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Чемпионат Бразилии. Серия А

На Сампаоли появился новый претендент

24 Февраля 2024 • 02:39 Комментировать
Ботафого Сан-Паулу
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Португеза Испортс
26.02 00:00

Рулевой Хорхе Сампаоли в скором времени может вернуться к работе.

В сентябре минувшего года аргентинский специалист был уволен из «Фламенго», в котором работал с апреля. По сведениям журналиста Руди Галетти, на 63-летнего тренера нацелился другой бразильский клуб – «Ботафого». Переговоры уже стартовали, в ближайшее время стороны проведут новые обсуждения.

До отъезда в Бразилию Хорхе Сампаоли возглавлял испанскую «Севилью» и французский «Марсель». Наставник также знаком с бразильским футболом по работе с «Сантосом» и «Атлетико Минейро».

«Ботафого» финишировал на пятой строчке в прошедшем розыгрыше бразильской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Хорхе Сампаоли

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