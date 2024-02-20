В «Сантосе» заявили, что хотят вернуть Неймара

Марсело Тейшейра, президент бразильского «Сантоса», сообщил, что клуб планирует возвращение форварда «Аль-Хиляля» Неймара.

Глава бразильцев отмечает, что это будет сложно сделать, так как у футболиста двухлетнее соглашение с саудовским клубом. Однако «Сантос» будет следить за происходящим, чтобы затем вступить в переговоры с игроком.

«Проект по его возвращению в Бразилию находится в разработке. Однако ситуация зависит не только от нашего клуба, но и от желания бомбардира», - цитирует руководителя издание Globo.

Напомним, что Неймар в прошлом году повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск. Ему была сделана операция.