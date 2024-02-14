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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Менотти: «То, как играет сейчас Бразилия - это стыд»

14 Февраля 2024 • 00:34 Комментировать

Бывший наставник сборной Аргентины Сесар Менотти, в 1978 году приведший команду к мировому чемпионскому титулу, неприятно удивлен происходящим в бразильском футболе. Как мы уже сообщали, Эндрик и компания не сумели пробиться на Олимпийские игры 2024 года, что Менотти считает демонстрацией глубокого кризиса:

- Мне стыдно за то, что происходит с бразильским футболом. Я помню, каким он был в 1970 году, когда бразильцы стали чемпионами мира в третий раз. Я не знаю, с чем это связано, может, какой-то культурный, спортивный застой. Не понимаю, как они могут играть так плохо, - цитирует слова Менотти derbyderbyderby.it.


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