​Менотти: «То, как играет сейчас Бразилия - это стыд»

Бывший наставник сборной Аргентины Сесар Менотти, в 1978 году приведший команду к мировому чемпионскому титулу, неприятно удивлен происходящим в бразильском футболе. Как мы уже сообщали, Эндрик и компания не сумели пробиться на Олимпийские игры 2024 года, что Менотти считает демонстрацией глубокого кризиса:

- Мне стыдно за то, что происходит с бразильским футболом. Я помню, каким он был в 1970 году, когда бразильцы стали чемпионами мира в третий раз. Я не знаю, с чем это связано, может, какой-то культурный, спортивный застой. Не понимаю, как они могут играть так плохо, - цитирует слова Менотти derbyderbyderby.it.