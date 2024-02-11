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Чемпионат Бразилии. Серия А

Президент «Сантоса» рассказал об общении с Неймаром о возможном возращении в клуб

11 Февраля 2024 • 10:55 Комментировать

Президент бразильского клуба «Сантос» Марсело Тейшейра рассказал, что обсудил с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром его возможное возвращение в команду.

«Разговор был очень коротким, но быстрые разговоры зачастую оказываются наиболее эффективными», — цитирует Тейшейру ESPN Brasil.

Отметим, что Неймар является воспитанником «Сантоса». Свой родной клуб бразилец покинул летом 2013 года, перейдя в «Барселону». Затем в карьере нападающего были французский «ПСЖ» и саудовский «Аль-Хиляль».

Из-за травмы в текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Аль-Хиляль» лишь пять матчей, сумев отметиться в них одним голом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Неймар Марсело Тейшейра Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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