Президент «Сантоса» рассказал об общении с Неймаром о возможном возращении в клуб

Президент бразильского клуба «Сантос» Марсело Тейшейра рассказал, что обсудил с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром его возможное возвращение в команду.

«Разговор был очень коротким, но быстрые разговоры зачастую оказываются наиболее эффективными», — цитирует Тейшейру ESPN Brasil.

Отметим, что Неймар является воспитанником «Сантоса». Свой родной клуб бразилец покинул летом 2013 года, перейдя в «Барселону». Затем в карьере нападающего были французский «ПСЖ» и саудовский «Аль-Хиляль».

Из-за травмы в текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Аль-Хиляль» лишь пять матчей, сумев отметиться в них одним голом и тремя результативными передачами.