Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Диего Коста стал игроком «Гремио» официально

09 Февраля 2024 • 02:37 Комментировать

Нападающий Диего Коста продолжит карьеру в бразильской Серии А.

35-летний футболист перебрался в «Гремио» в качестве свободного агента. Контракт экс-форварда мадридского «Атлетико», «Челси» и сборной Испании рассчитан до конца 2024 года, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Ранее Коста выступал за «Ботафого», в котором провёл всего полгода. В активе испанца три забитых мяча в 13 матчах прошедшего розыгрыша бразильской Серии А. До возвращения в Бразилию игрок провёл чуть меньше года в английском «Вулверхэмптоне».

«Гремио» финишировал вторым в минувшем розыгрыше чемпионата, лишь на два очка отстав от «Палмейраса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Гремио Диего Коста трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Клопп дал ответ «Барселоне» Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы» ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» ​Роналду порадовал фанатов хорошей новостью
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
02:37 · Бразилия
Диего Коста стал игроком «Гремио» официально
00:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» претендует на «нового Эндрика», который старше самого Эндрика слухи
08 Февраля
23:47 · Россия. Премьер-лига
Ду Кейрос перейдёт в «Гремио» - Медведев подтвердил
22:04 · Испания. Ла Лига
Эндрик рассказал, кто из «Реала» впечатлил его своей игрой
08:34 · Россия. Премьер-лига
«Ботафого» не получал предложений по своему игроку из России эксклюзив
07 Февраля
23:43 · Турция
Хамес может перебраться в турецкий гранд слухи
12:05 · Россия. Премьер-лига
«Коринтианс» хочет забрать у «Зенита» Клаудиньо и Ду Кейроса
02:39 · Испания. Ла Лига
Кафу: «Эндрик может стать нашей главной надеждой»
06 Февраля
23:32 · Россия. Премьер-лига
«Васко да Гама» заинтересовался Ду Кейросом слухи
18:17 · Испания. Ла Лига
​Экс-игрок «Зенита» может оказаться в «Севилье»
05 Февраля
13:42 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может потерять одного из лучших игроков
04 Февраля
10:44 · Англия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Зенита» Алберто мог перейти в «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм»
03 Февраля
16:35 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Флуминенсе» Андре отказался от предложения о переходе в российский клуб слухи
08:27 · Бразилия
​«Ботафого» совершил самую дорогую покупку в истории бразильского футбола
01 Февраля
17:42 · Испания. Ла Лига
«Бетис» заработал 16 миллионов евро на продаже вингера в Бразилию официально
Все новости
Рекомендуем