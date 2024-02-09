Нападающий Диего Коста продолжит карьеру в бразильской Серии А.

35-летний футболист перебрался в «Гремио» в качестве свободного агента. Контракт экс-форварда мадридского «Атлетико», «Челси» и сборной Испании рассчитан до конца 2024 года, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Ранее Коста выступал за «Ботафого», в котором провёл всего полгода. В активе испанца три забитых мяча в 13 матчах прошедшего розыгрыша бразильской Серии А. До возвращения в Бразилию игрок провёл чуть меньше года в английском «Вулверхэмптоне».

«Гремио» финишировал вторым в минувшем розыгрыше чемпионата, лишь на два очка отстав от «Палмейраса».