Слимани покинул «Куритибу»

Экс-форвард национальной сборной Алжира Ислам Слимани покинул свой последний на данный момент клуб – бразильскую «Куритибу».

Слимани 35 лет, он присоединился к «Куритибе» летом 2023 года. На поле за команду он вышел 11 раз, в этих матчах алжирец трижды отметился забитыми голами и дважды - голевыми передачами..

Теперь Слимани – свободный агент. До летнего переезда за Атлантический океан Ислам выступал в Бельгии в составе брюссельского «Андерлехта». Ранее в его карьере были такие клубы как «Брест», «Лестер», «Фенербахче», лиссабонский «Спортинг». Transfermarkt оценивает опытного футболиста в 1,3 млн евро.