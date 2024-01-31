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Слимани покинул «Куритибу»

31 Января 2024 • 18:35 Комментировать

Экс-форвард национальной сборной Алжира Ислам Слимани покинул свой последний на данный момент клуб – бразильскую «Куритибу».

Слимани 35 лет, он присоединился к «Куритибе» летом 2023 года. На поле за команду он вышел 11 раз, в этих матчах алжирец трижды отметился забитыми голами и дважды - голевыми передачами..

Теперь Слимани – свободный агент. До летнего переезда за Атлантический океан Ислам выступал в Бельгии в составе брюссельского «Андерлехта». Ранее в его карьере были такие клубы как «Брест», «Лестер», «Фенербахче», лиссабонский «Спортинг». Transfermarkt оценивает опытного футболиста в 1,3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Куритиба Ислам Слимани
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