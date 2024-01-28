Атакующий полузащитник Дуглас Коста нашёл себе новый клуб. О подписании контракта с 33-летним футболистом объявил «Флуминенсе». Трудовое соглашение Косты рассчитано до середины 2025 года.

За «Флуминенсе» Дуглас Коста будет играть под номером 90.

«Это уникальное чувство, это то, чего я искал. Спустя некоторое время мне захотелось снова вернуться в Бразилию. Думаю, что переход во «Флуминенсе» - идеальный вариант. То, что я ищу, ищет и клуб», - сказал Коста.

Напомним, что Дуглас Коста известен по выступлениям в Европе за «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус».