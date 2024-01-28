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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Эндрик отпраздновал гол, достав фото своей подруги

28 Января 2024 • 05:47 Комментировать

Бразильский вундеркинд Эндрик забил гол за молодежную сборную Бразилии, которая проходит через квалификационный турнир для Олимпийских игр. Его команда победила сборную Колумбии со счетом 2:0. Отпраздновал свой гол Эндрик достаточно необычно - он достал откуда-то (интересно, откуда?) фото со своей подругой, после чего принялся всячески привлекать к нему внимание.

И добился своего, потому что его подруга, Габриэла Миранди, 20-летняя бразильская модель, по достоинству оценила старания Эндрика:

- Поздравления с голом, моя любовь. Ты заслуживаешь его. Я люблю тебя, - написала в ответ девушка.

Напомним, что летом Эндрик станет игроком «Реала».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Эндрик
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