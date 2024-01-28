​Эндрик отпраздновал гол, достав фото своей подруги

Бразильский вундеркинд Эндрик забил гол за молодежную сборную Бразилии, которая проходит через квалификационный турнир для Олимпийских игр. Его команда победила сборную Колумбии со счетом 2:0. Отпраздновал свой гол Эндрик достаточно необычно - он достал откуда-то (интересно, откуда?) фото со своей подругой, после чего принялся всячески привлекать к нему внимание.

И добился своего, потому что его подруга, Габриэла Миранди, 20-летняя бразильская модель, по достоинству оценила старания Эндрика:

- Поздравления с голом, моя любовь. Ты заслуживаешь его. Я люблю тебя, - написала в ответ девушка.

Напомним, что летом Эндрик станет игроком «Реала».