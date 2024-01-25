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Чемпионат Бразилии. Серия А

​В Бразилии тренера задержали за неуплату алиментов прямо перед началом игры

25 Января 2024 • 05:17 Комментировать

Забавная ситуация случилась с 45-летним тренером выступающей в чемпионате бразильского штата Мараненсе команды «Мото Клуб»  - Марсиньо Геррейро. Прямо перед началом очередного матча против оппонентов из «Императрис» его задержали.

Причина - неуплата алиментов, уточняет Gllobo Esporte. Согласно бразильским законам, он может оставаться в тюрьме по такой причине вплоть до шестидесяти дней. Обескураженная потерей тренера, «Мото Клуб» проиграл игру со счетом 1:3.

Ну а руководство клуба решило внести свою лепту в абсурд, уволив тренера. Так что на уплату алиментов ему придется искать деньги альтернативным путем.


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Евро-Футбол.Ру,
Мото Клуб Марсиньо Геррейро
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