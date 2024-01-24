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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Женщина, считающая себя дочерью Пеле, требует эксгумации его тела

24 Января 2024 • 03:49 Комментировать

Это будет повторяться снова и снова со всеми великими - не успел Пеле упокоиться, как его снова могут побеспокоить в его вечном пристанище. Эксгумации его тела требует 60-летняя Мария Сокорро де Азеведо, которая считает, что является его дочерью.

Тесты, проведенные женщиной, показали, что основания для такого мнения у нее действительно есть, но для их проверки необходимо провести подробный ДНК-тест, считает адвокат женщины. Именно он и затребовал эксгумацию. В то же время в семье Пеле выступили резко против подобного хода вещей, сообщает derbyderbyderby.it.

Напомним, что Пеле скончался 29 декабря 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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