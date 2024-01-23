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Артуро Видаль вернулся в «Коло-Коло» официально

23 Января 2024 • 09:19 Комментировать

Известный чилийский полузащитник Артуро Видаль вернулся в свой родной клуб «Коло-Коло». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Отмечается, что контракт 36-летнего футболиста рассчитан на один год.

«Я вернулся и надеюсь добиться важных результатов. Этот год будет замечательным, мы вернём «Коло-Коло» на то место, которое он заслуживает», — приводит слова Видаля Chilevision.

Напомним, в прошлом году Видаль выступал в Бразилии, где защищал цвета «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе». За два этих клуба полузащитник провёл в общей сложности 27 матчей и отдал две результативные передачи.

Ранее чилиец выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Барселона», «Бавария» и миланский «Интер». Видаль является пятикратным чемпионом Италии, трёхкратным победителем чемпионата Германии и чемпионом Испании.

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