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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Дуглас Коста нашёл себе новую команду

22 Января 2024 • 20:27 Комментировать

Известный вингер Дуглас Коста нашёл себе новую команду. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний бразилец достиг устного соглашения о переходе во «Флуминенсе». 

В настоящий момент для Косты готовят документы по контракту, запланировано медицинское обследование. На днях Дуглас отправится в Бразилию из Майами, где он находится сейчас.

Отметим, что Дуглас Коста известен главным образом по выступлениям в Европе за «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 1,5 миллиона евро. Сейчас Коста находится в статусе свободного агента. 

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