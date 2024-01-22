Известный вингер Дуглас Коста нашёл себе новую команду. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний бразилец достиг устного соглашения о переходе во «Флуминенсе».

В настоящий момент для Косты готовят документы по контракту, запланировано медицинское обследование. На днях Дуглас отправится в Бразилию из Майами, где он находится сейчас.

Отметим, что Дуглас Коста известен главным образом по выступлениям в Европе за «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 1,5 миллиона евро. Сейчас Коста находится в статусе свободного агента.