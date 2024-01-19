​На бразильском ежегодном карнавале исполнили песню в честь «Императора»

В Бразилии проходит знаменитый ежегодный карнавал, и он не лишен футбольной составляющей. В частности, на нем прозвучала песня, посвященная «Императору» - бывшему бразильскому нападающему «Пармы» и «Интера», блиставшему в Серии А в нулевые годы нынешнего столетия.

Самба в честь Адриано называется Adenla - L'Imperatore nelle terre dei Re, и он явился на праздник услышать ее самостоятельно, как, впрочем, и в предыдущие годы, являясь большим поклонником карнавалов и других вечеринок.

Напомним, что бразильский чемпионат стартует четырнадцатого апреля и завершится восьмого декабря.