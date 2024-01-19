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Чемпионат Бразилии. Серия А

​На бразильском ежегодном карнавале исполнили песню в честь «Императора»

19 Января 2024 • 02:27 Комментировать

В Бразилии проходит знаменитый ежегодный карнавал, и он не лишен футбольной составляющей. В частности, на нем прозвучала песня, посвященная «Императору» - бывшему бразильскому нападающему «Пармы» и «Интера», блиставшему в Серии А в нулевые годы нынешнего столетия.

Самба в честь Адриано называется Adenla - L'Imperatore nelle terre dei Re, и он явился на праздник услышать ее самостоятельно, как, впрочем, и в предыдущие годы, являясь большим поклонником карнавалов и других вечеринок.

Напомним, что бразильский чемпионат стартует четырнадцатого апреля и завершится восьмого декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано
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