​Сапата нашёл себе клуб в Бразилии

Бывший защитник «Милана» и «Аталанты» Кристиан Сапата нашел себе клуб в Бразилии, он решил связать себя контрактными обязательствами с новобранцем высшей лиги бразильского футбола - «Виторией».

37-летний игрок проведет в составе «Витории» как минимум один сезон - он в Бразилии, напомним, проходит по системе «весна-осень». Ранее колумбийский футболист защищал цвета «Атлетико Насьональ». В «Милане» он провел в общей сложности семь сезонов и сыграл 148 матчей. В апреле 2017 года забил важный гол в дерби против «Интера».

С 2007 по 2019 год он сыграл 58 матчей за сборную Колумбии.