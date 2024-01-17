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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Сапата нашёл себе клуб в Бразилии

17 Января 2024 • 05:53 Комментировать

Бывший защитник «Милана» и «Аталанты» Кристиан Сапата нашел себе клуб в Бразилии, он решил связать себя контрактными обязательствами с новобранцем высшей лиги бразильского футбола - «Виторией».

37-летний игрок проведет в составе «Витории» как минимум один сезон - он в Бразилии, напомним, проходит по системе «весна-осень». Ранее колумбийский футболист защищал цвета «Атлетико Насьональ». В «Милане» он провел в общей сложности семь сезонов и сыграл 148 матчей. В апреле 2017 года забил важный гол в дерби против «Интера».

С 2007 по 2019 год он сыграл 58 матчей за сборную Колумбии.


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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Сапата Витория
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