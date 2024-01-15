Футболист «Ботафого Сан-Паулу» Гильерме Мадруга стал обладателем «Премии Пушкаша», забив самый красивый гол 2023 года.

В матче второго бразильского дивизиона против «Новоризонтино» в июле прошлого года полузащитник забил «ножницами» через себя из-за пределов штрафной, что позволило его клубу добыть минимальную победу. В финальной тройке Мадруга опередил нападающего «Брайтона» Хулио Энсисо и вингера «Спортинга» Нуну Сантуша.

Ежегодное вручение наград FIFA The Best проходит в Лондоне в воскресенье, 15 января. Среди претендентов на приз также находился полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген за гол в ворота Дании.