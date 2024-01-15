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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Коринтианс» заключил самый крупный спонсорский контракт в истории бразильского футбола

15 Января 2024 • 04:56 Комментировать

Несмотря на то, что прошедший сезон в бразильском чемпионате для «Коринтианса» оказался откровенно провальным, сейчас руководству клуба удалось «отхватить» самый крупный спонсорский контракт в истории бразильского футбола. Речь идет о контракте с конторой VaideBet, который принесет бразильскому гранду примерно 70 миллионов евро.

Правда, часть из этих денег придется заплатить за досрочный разрыв контракта с предыдущим спонсором - Pixbet. Речь, как уточняет DerbyDerbyDerby, о сумме примерно в двадцать миллионов евро. Соглашение с ними должно было действовать до 2025 года, но...


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Коринтианс
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