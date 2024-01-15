«Коринтианс» заключил самый крупный спонсорский контракт в истории бразильского футбола

Несмотря на то, что прошедший сезон в бразильском чемпионате для «Коринтианса» оказался откровенно провальным, сейчас руководству клуба удалось «отхватить» самый крупный спонсорский контракт в истории бразильского футбола. Речь идет о контракте с конторой VaideBet, который принесет бразильскому гранду примерно 70 миллионов евро.

Правда, часть из этих денег придется заплатить за досрочный разрыв контракта с предыдущим спонсором - Pixbet. Речь, как уточняет DerbyDerbyDerby, о сумме примерно в двадцать миллионов евро. Соглашение с ними должно было действовать до 2025 года, но...