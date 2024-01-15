​Наставник бразильской сборной: «У меня нет проблем с Неймаром»

Наставник бразильской сборной Дориваль Жуниор уверяет, что у него нет проблем с нападающим Неймаром, несмотря на сложный характер того. Сейчас Неймар залечивает травму и Дориваль недавно заявил, что сборной Бразилии надо учиться играть без него.

- У меня нет проблем с Неймаром. Были трения в «Сантосе», но они не были существенными, хотя пресса пыталась их раздувать, - цитирует слова Дориваля итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Неймар перебрался в Саудовскую Аравию, но быстро получил тяжелую травму и в настоящий момент лечит ее последствия.