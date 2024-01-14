Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Сразу два клуба МЛС хотят Коутиньо

14 Января 2024 • 00:50 Комментировать

Бразильский полузащитник Филиппе Коутинью намеревается покинуть свой нынешний катарский клуб «Аль-Духейль», у игрока есть варианты в вевропейском футболе, но не только - им также интересуются два коллектива из МЛС.

И это не только «Интер Майами», о котором уже сообщалось в соответствующем контексте ранее, но также, как уточняет испанское издание AS, «Лос-Анджелес». Впрочем, сам игрок, упоминается в издании, склоняется по понятным причинам к «Интеру», где ему очень хочется побегать вместе с Луисом Суаресом и Лионелем Месси, своими бывшими одноклубниками по «Барселоне».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Интер Майами Лос-Анджелес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
00:50 · Бразилия
​Сразу два клуба МЛС хотят Коутиньо
13 Января
22:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» пытался заполучить полузащитника «Гремио» Матиаса Вильясанти слухи
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит 60 млн евро за 16-летнего нападающего
12 Января
17:58 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо готов вернуться в Россию
09:12 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Даже сейчас Халк усилил бы «Зенит»
08:54 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отдал бразильского игрока в аренду официально
06:06 · Бразилия
​Переполох в «Коринтиансе» - президент клуба обнаружил в своём кабинете прослушку
11 Января
13:01 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» хочет подписать Ду Кейроса
08:05 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» выбрал новую трансферную цель - это нападающий
03:58 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» подписывает 21-летнего игрока «Палмейраса» за 15 млн евро
10 Января
23:20 · Бразилия
​Круиз Неймара стал причиной трагедии - юноша бросился в воду с борта его лайнера 1
12:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не смог подписать нового игрока из-за бана в Лиге чемпионов
12:35 · Россия. Премьер-лига
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
10:36 · Россия. Премьер-лига
Бразильский журналист: «Таких, как Малком, в чемпионате Бразилии нет»
09 Января
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Ренан: «В один момент почувствовал себя плохо в «Зените»
Все новости
Рекомендуем