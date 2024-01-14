​Сразу два клуба МЛС хотят Коутиньо

Бразильский полузащитник Филиппе Коутинью намеревается покинуть свой нынешний катарский клуб «Аль-Духейль», у игрока есть варианты в вевропейском футболе, но не только - им также интересуются два коллектива из МЛС.

И это не только «Интер Майами», о котором уже сообщалось в соответствующем контексте ранее, но также, как уточняет испанское издание AS, «Лос-Анджелес». Впрочем, сам игрок, упоминается в издании, склоняется по понятным причинам к «Интеру», где ему очень хочется побегать вместе с Луисом Суаресом и Лионелем Месси, своими бывшими одноклубниками по «Барселоне».