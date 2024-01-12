Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Переполох в «Коринтиансе» - президент клуба обнаружил в своём кабинете прослушку

12 Января 2024 • 06:06 Комментировать

Скандал в бразильском «Коринтиансе» - президент клуба Аугусто Мело, недавно вступивший в свою должность, обнаружил прослушку в своем кабинете. Речь идет не менее чем о трех микрофонах, установленных в разных местах его кабинета. Предыдущий президент клуба, Дуилио Монтейро Алвес, поспешил дистанцироваться от скандала, заявив, что он не имеет к нему отношения и осудив произошедшее.

Между тем, футбольные дела клуба тоже идут не лучшим образом - минувший сезон чемпионата Бразилии он закончил лишь на тринадцатом месте. В последний раз команда становилась чемпионом своей страны в 2017 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Аугусто Мело
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Января
06:06 · Бразилия
​Переполох в «Коринтиансе» - президент клуба обнаружил в своём кабинете прослушку
11 Января
13:01 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» хочет подписать Ду Кейроса
08:05 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» выбрал новую трансферную цель - это нападающий
03:58 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» подписывает 21-летнего игрока «Палмейраса» за 15 млн евро
10 Января
23:20 · Бразилия
​Круиз Неймара стал причиной трагедии - юноша бросился в воду с борта его лайнера 1
12:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не смог подписать нового игрока из-за бана в Лиге чемпионов
12:35 · Россия. Премьер-лига
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
10:36 · Россия. Премьер-лига
Бразильский журналист: «Таких, как Малком, в чемпионате Бразилии нет»
09 Января
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Ренан: «В один момент почувствовал себя плохо в «Зените»
18:23 · Бразилия
​Семья Неймара финансово помогла Дани Алвесу, находящемуся в заключении
16:21 · Россия. Премьер-лига
​Агент Нестора высказался о переговорах с «Зенитом»
08 Января
23:14 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Артура в «Зенит»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Артур перейдёт в «Зенит»
02:56 · Бразилия
​Неймара критикуют за неудачный круиз
07 Января
21:07 · Россия. Премьер-лига
Два бывших зенитовца станут партнёрами по «Интернасьоналу»
Все новости
Рекомендуем