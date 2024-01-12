​Переполох в «Коринтиансе» - президент клуба обнаружил в своём кабинете прослушку

Скандал в бразильском «Коринтиансе» - президент клуба Аугусто Мело, недавно вступивший в свою должность, обнаружил прослушку в своем кабинете. Речь идет не менее чем о трех микрофонах, установленных в разных местах его кабинета. Предыдущий президент клуба, Дуилио Монтейро Алвес, поспешил дистанцироваться от скандала, заявив, что он не имеет к нему отношения и осудив произошедшее.

Между тем, футбольные дела клуба тоже идут не лучшим образом - минувший сезон чемпионата Бразилии он закончил лишь на тринадцатом месте. В последний раз команда становилась чемпионом своей страны в 2017 году.