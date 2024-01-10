​Круиз Неймара стал причиной трагедии - юноша бросился в воду с борта его лайнера

Мы уже сообщали о том, что круиз Неймара, к которому он готовился весь год, провалился - гостей разочаровала и еда, и отсутствие должных развлечений, и равнодушие самого Неймара к своим гостям.

Но, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, есть еще одна мрачная проблема - на борту круизного лайнера произошла трагедия. Некий бразильский влогер и диджей Карлос Кандрева (совпадение с известным футболистом - просто совпадение) поссорился на борту яхты со своей девушкой и сиганул в воду.

Сейчас его тело ищут, но уже никто не верит в то, что бедолага мог выжить в океане.