​Семья Неймара финансово помогла Дани Алвесу, находящемуся в заключении

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес находится в заключении в ожидании суда – футболиста подозревают в сексуальном насилии. В настоящий момент Алвес не имеет доступа к своим финансовым активам, поэтому он обратился за помощью к Неймару и его семье.

Как сообщает UOL, отец Неймара перевёл для Дани Алвеса 150 тысяч евро. Эти деньги пойдут на компенсацию за причинённый ущерб. Их выплата может стать основанием для смягчения приговора Алвесу в случае, если его признают виновным.

Также семья Неймара помогла Дани Алвесу с адвокатом.

Отметим, что Неймар в настоящий момент на клубном уровне представляет «Аль-Хиляль».