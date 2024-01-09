Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Семья Неймара финансово помогла Дани Алвесу, находящемуся в заключении

09 Января 2024 • 18:23 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес находится в заключении в ожидании суда – футболиста подозревают в сексуальном насилии. В настоящий момент Алвес не имеет доступа к своим финансовым активам, поэтому он обратился за помощью к Неймару и его семье.

Как сообщает UOL, отец Неймара перевёл для Дани Алвеса 150 тысяч евро. Эти деньги пойдут на компенсацию за причинённый ущерб. Их выплата может стать основанием для смягчения приговора Алвесу в случае, если его признают виновным.

Также семья Неймара помогла Дани Алвесу с адвокатом.

Отметим, что Неймар в настоящий момент на клубном уровне представляет «Аль-Хиляль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Неймар
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Барселона» решила продать Педри - известна цена Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии ​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч»
Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Ренан: «В один момент почувствовал себя плохо в «Зените»
18:23 · Бразилия
​Семья Неймара финансово помогла Дани Алвесу, находящемуся в заключении
16:21 · Россия. Премьер-лига
​Агент Нестора высказался о переговорах с «Зенитом»
08 Января
23:14 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Артура в «Зенит»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Артур перейдёт в «Зенит»
02:56 · Бразилия
​Неймара критикуют за неудачный круиз
07 Января
21:07 · Россия. Премьер-лига
Два бывших зенитовца станут партнёрами по «Интернасьоналу»
20:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию о предложении по Ду Кейросу
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» получил предложение по Ду Кейросу слухи
03:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приблизилась к подписанию «Мессиньо» 1
06 Января
17:31 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» опровергли информацию о переходе Артура
17:07 · Россия. Премьер-лига
​Артур переходит в «Зенит» - источник
14:03 · Бразилия
​Умер Загалло – единственный четырёхкратный чемпион мира 1
10:27 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Артура в «Зенит» может сорваться слухи
05 Января
20:45 · Бразилия
​Президент бразильской федерации футбола восстановился в должности судебным решением
Все новости
Рекомендуем