​Неймара критикуют за неудачный круиз

Мы уже сообщали о том, что бразильский футболист Неймар организовал новогодний круиз из Сантоса в Рио-де-Жанейро, однако, судя по реакции бразильской прессы, прошел он не очень удачно, чтобы не сказать хуже.

Привлеченные присутствием игрока на борту, на круиз записались семьи с детьми, но оказалось, что Неймар практически не позаботился о досуге для малолетних гостей своего круизного лайнера.

Вдобавок, звезда бразильского футбола вообще не уделяла гостям внимание - в том числе и детям. На этом фоне не очень качественная еда - сущие пустяки, но они, как сообщает TycSport, дополняют картину неудачного круиза.