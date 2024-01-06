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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Умер Загалло – единственный четырёхкратный чемпион мира

06 Января 2024 • 14:03 Комментировать (1)

Грустные новости из Бразилии. Умер известный в прошлом футболист и тренер Марио Загалло. Ему было 92 года…

Марио Загалло остаётся единственным четырёхкратным чемпионом мира. В 1958 и 1962 годах Загалло выигрывал мундиаль как футболист, а 1970 году – как тренер, а в 1994 году – как член тренерского штаба бразильской национальной команды. 

Отметим, что сборная Бразилии всего пять раз выигрывала чемпионат мира. Марио Загалло не причастен только к последнему триумфу «селесао» - на мундиале 2002 года. С тех пор лучшим результатом бразильцев на чемпионатах мира является четвёртое место 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Марио Загалло
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
06 Января 2024 в 14:12
😔..
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