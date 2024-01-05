​Президент бразильской федерации футбола восстановился в должности судебным решением

Мы уже сообщали о проблемах Эдналдо Родригеса - руководитель бразильской конфедерации футбола, которого «сукиным сыном» назвал сам Неймар, был отстранен судебным решением от управления органом, но сумел выиграть дело в Высшей судебной палате страны. И сейчас 69-летний функционер возвращается на свою руководящую должность.

Все это происходит в разгар кризиса сборной в ее квалификационном турнире к следующему чемпионату мира. «Пента»-кратные занимают лишь шестое место в турнирной таблице южноамериканского турнира. Вдобавок, вышеупомянутый Неймар получил тяжелую травму и не сможет помочь своей команде в следующих матчах.