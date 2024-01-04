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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Фламенго» собирается расстаться с Габиголом

04 Января 2024 • 05:38 Комментировать

Как сообщают различные, в том числе и бразильские источники, «Фламенго» собирается расстаться с Габиголом. Еще недавно клуб собирался продлить контракт с ним, но переговоры, судя по всему, зашли в тупик и сейчас ситуация поменялась.

Однако, в то же время, на услуги бывшего нападающего миланского «Интера» претендует другой клуб из Бразилии - это «Коринтианс». Финансовые условия возможной сделки источник, итальянское новостное агентство ITASportPress, увы, не сообщает.

Ранее нападающий, которому двадцать семь лет, успел поиграть также за «Сантос». В «Фламенго» он выступает с 2019 года.


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