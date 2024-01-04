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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Клуб Неймара получил от ФИФА 7,5 миллионов евро за его травму

04 Января 2024 • 05:18 Комментировать

Еще в октябре саудовский «Аль-Хиляль» понес тяжелую потерю, оставшись без услуг получившего травму в игре за сборную Бразилии Неймара. Форвард выбыл надолго - как минимум, до лета, а, скорее, даже до осени.

Между тем сейчас, как сообщает бразильский телеканал Globo, «Аль-Хиляль» зачислил в свою кассу 7,5 миллионов евро от ФИФА, полагающихся в качестве скромной компенсации за потерю игрока. На фоне потраченной на него сотни миллионов это выглядит как что--то вроде чаевых.

Напомним, что до «Аль-Хиляля» Неймар поиграл за такие клубы, как «Сантос», «Барселона» и французский «ПСЖ».

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Сборная Бразилии Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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