​Клуб Неймара получил от ФИФА 7,5 миллионов евро за его травму

Еще в октябре саудовский «Аль-Хиляль» понес тяжелую потерю, оставшись без услуг получившего травму в игре за сборную Бразилии Неймара. Форвард выбыл надолго - как минимум, до лета, а, скорее, даже до осени.

Между тем сейчас, как сообщает бразильский телеканал Globo, «Аль-Хиляль» зачислил в свою кассу 7,5 миллионов евро от ФИФА, полагающихся в качестве скромной компенсации за потерю игрока. На фоне потраченной на него сотни миллионов это выглядит как что--то вроде чаевых.

Напомним, что до «Аль-Хиляля» Неймар поиграл за такие клубы, как «Сантос», «Барселона» и французский «ПСЖ».