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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Коринтианс» наводит справки на Фирмино

02 Января 2024 • 15:08 Комментировать

Нападающий Роберто Фирмино может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, справки на 32-летнего футболиста из «Аль-Ахли» наводит «Коринтианс». Таким образом, Фирмино в обозримом будущем может вернуться на родину.

В сезоне 2023/2024 Роберто Фирмино провёл 19 матчей. В них нападающий записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 10 миллионов евро.

Добавим, что ранее Фирмино поиграл в Европе за «Хоффенхайм» и «Ливерпуль».

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Коринтианс Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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