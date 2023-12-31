Экс-игрок «Спартака» может стать одноклубником Неймара

Бывший защитник московского «Спартака» Айртон Лукас, ныне выступающий на родине за «Фламенго», может переехать в чемпионат Саудовской Аравии.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Руди Галетти, заинтересованность в трансфере южноамериканского футболиста проявляет «Аль-Хиляль». Наставник команды Жорже Жезуш является главным инициатором потенциальной сделки.

26-летний защитник выступает за «Фламенго» с января 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце 2027 года. Трансферная стоимость Айртона оценивается в восемь миллионов евро.