Вагнер Лав нашёл новый клуб

Бразильский нападающий Вагнер Лав, известный в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА, нашел новую команду.

Как информируют журналисты Globo, 39-летний форвард подпишет трудовое соглашение с «Атлетико Гойаниенсе». Предыдущим местом работы Вагнера был «Спорт Ресифи».

Контракт Лава с «Атлетико» будет рассчитан до конца 2024 года.

В минувшем сезоне опытный нападающий провел 33 поединка во втором дивизионе. Вагнер записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Вагнер Лав прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА