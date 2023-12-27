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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Хамес Родригес: В Катаре мне сказали, что нельзя принимать душ голым

27 Декабря 2023 • 15:48 Комментировать

Колумбийский футболист Хамес Родригес ранее поиграл в Катаре за клуб «Аль-Райян». Футболист рассказал, что в этой стране он столкнулся с непонятной для себя культурой.

«Вы знаете, что в футболе все принимают душ голыми, но мои партнёры по команде сказали мне: «Так делать нельзя». Меня это испугало», - слова Хамеса приводит на своих страницах Daily Mail.

Также Хамес Родригес рассказывал, что ему не нравилось, как в Катаре принимают пищу руками.

В настоящий момент Хамес Родригес представляет бразильский клуб «Сан-Паулу». Ранее колумбиец поиграл в Европе, в том числе за статусные «Реал» и «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Сан-Паулу
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